6 грудня в рамках 12-го туру чемпіонату України в Запоріжжі відбудеться матч "Зорі" і "Дніпра-1".
Дивіться на УНІАН онлайн відео трансляцію матчу Зоря - Дніпро-1.
Початок зустрічі - о 17.00.
"Зоря" до цього моменту провела 10 матчів, набрала 14 очок і займає 8-е місце в таблиці УПЛ. У разі перемоги в цій зустрічі луганчани можуть піднятися в топ-5.
У "Дніпра-1" після 11 турів в активі 8 очок, команда займає 12-е місце.
Відзначимо, що перед цією грою у "Дніпрі-1" стався спалах коронавірусу, через що на поле не зможе вийти низка гравців.
На перемогу "Зорі" в матчі букмекери дають коефіцієнт 1,21, на нічию - 6,20, а на перемогу "Дніпра-1" - 16,00.
Чемпіонат України, 12-й тур
Зоря - Дніпро-1
Відеотрансляція матчу
УНІАН ТБ
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