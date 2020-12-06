"Зоря" прийматиме "Дніпро-1" в чемпіонаті України.

6 грудня в рамках 12-го туру чемпіонату України в Запоріжжі відбудеться матч "Зорі" і "Дніпра-1".

Дивіться на УНІАН онлайн відео трансляцію матчу Зоря - Дніпро-1.

Початок зустрічі - о 17.00.

"Зоря" до цього моменту провела 10 матчів, набрала 14 очок і займає 8-е місце в таблиці УПЛ. У разі перемоги в цій зустрічі луганчани можуть піднятися в топ-5.

У "Дніпра-1" після 11 турів в активі 8 очок, команда займає 12-е місце.

Відзначимо, що перед цією грою у "Дніпрі-1" стався спалах коронавірусу, через що на поле не зможе вийти низка гравців.

На перемогу "Зорі" в матчі букмекери дають коефіцієнт 1,21, на нічию - 6,20, а на перемогу "Дніпра-1" - 16,00.

Чемпіонат України, 12-й тур

Зоря - Дніпро-1

Відеотрансляція матчу

УНІАН ТБ

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Автор: Антон Дудар