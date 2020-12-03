Луганський клуб переміг англійців у 5-му турі Ліги Європи, здобувши другу перемогу у турнірі.

На "Славутич Арені" у Запоріжжі відбувся матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи між "Зорею" та "Лестером".

Перший тайм пройшов з невеликою перевагою "Зорі" і невеликою кількістю небезпечних моментів. У луганчан небезпечно пробивали з-за меж штрафного Владислав Кочергін і Андрій Циганікс, але голкіпер "Лестера" парирував обидва удари.

Але найкращий момент у перші 45 хвилин був у гостей - Дженгіз Ундер опинився на ударній позиції перед воротарем, але не влучив у дальній кут.

"Зоря" могла відкривати рахунок у матчі на 51-й хвилині, але після удару головою від Владлена Юрченка гостей врятувала поперечина.

У "Лестера" були хороші моменти на 81-й і 84-й хвилинах, але гості не реалізували їх, а слідом "Зоря" вийшла вперед. Аллахьяр Сайядманеш, який тільки вийшов на заміну, на дальній штанзі замкнув передачу Артема Фаворова.

У компенсований час утримати перемогу "Зорі" допоміг Нікола Василь, який блискуче зреагував на дальній удар Ундера.

"Зоря" - "Лестер" - 1:0

Гол: Сайядманеш, 84

"Зоря": Василь, Фаворов, Іванісеня, Абу-Ханна, Циганікс, Назаріна, Юрченко, Кочергін, Кабаєв, Громов (Перович, 90+3), Гладкий (Сайядманеш, 81)

"Лестер": Уорд, Перейра (Томас, 46), Морган (Фукс, 57), Сеюнджю (Фофана, 17), Джастін, Чаудрі, Ндіді (Менді, 56), Барнс, Прат, Ундер, Іхеаначо

Попередження: Циганікс, Назарина - Перейра, Ихеаначо, Менді, Фофана

Відео огляд матчу від Volia Sport.

Зоря - Лестер: підсумки матчу

"Зоря" втратила шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи через результат паралельного матчу, в якому "Брага" обіграла АЕК з рахунком 4:2.

Після п'яти турів у "Лестера" і "Браги" - по 10 очок, у "Зорі" - 6 очок, у АЕКа - 3.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу "Зоря" - "Лестер".

"Зоря" вперше в історії клубу забила в єврокубках супернику з Англії.

У заключному турі "Зоря" 10 грудня зіграє в гостях з "Брагою".

У першому колі "Зоря" поступилася "Лестеру" з рахунком 0:3.

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Автор: Антон Дудар