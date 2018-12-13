Українські біатлоністки провалили спринтерську гонку етапу Кубка світу

Найкращою з наших стала Олена Підгрушна з 27-м результатом.

В австрійському Хохфільцені завершилася перша гонка етапу Кубка світу з біатлону, де спортсменки збірної України залишилися далеко від групи призерів.

Краща з наших - Олена Підгрушна зайняла 27-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша спортсменка припустилася 1 промаху на вогневих рубежах і відстала від переможниці гонки на 1 хвилину 19,8 секунди.

Інші українки не потрапили навіть в Топ-50 підсумкової турнірної таблиці.

Переможець гонки Доротея Вієрер з Італії фінішувала з результатом 21 хвилина 04,9 секунди (1 поромах). На 0,6 секунди від неї відстала Кайса Маккарайнен з Фінляндії (1 промах), та на 24,4 секунди Катерина Юрлова-Перхт з Росії (0 промахів).

Сестри Віта і Валя Семеренко посіли 53-е і 57-е місця, Ольга Абрамова - 63-е, Анастасія Меркушина - 69-е.

Згідно з регламентом Кубка світу, кращі 60 спортсменок за підсумками спринту потрапляють в гонку переслідування, яка відбудеться в суботу. 15 грудня.

Як повідомляв УНІАН, етап КС з біатлону в Хохфільцені проходить з 13 по 16 грудня. Завтра, у п'ятницю, відбудеться чоловіча спринтерська гонка, а в суботу - гонка переслідування. На неділю заплановані чоловіча і жіноча естафетні гонки.