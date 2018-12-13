Українські біатлоністки під час гонки КС набрали найменшу кількість очок за 7 років
17:21, 13 грудня 2018Інше
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На рахунку нашої жіночої команди всього 286 очок в залік Кубка націй.
України провалили спринтерську гонку етапу Кубка світу в Хохфільцені / biathlonworld.com
Жіноча збірна України з біатлону показала найгірший результат за останні майже 7 років виступів на етапах Кубка світу.
Українки не показували настільки слабких результатів протягом 2506 днів - 6 років, 10 місяців, 11 днів, підрахували в Twitter-акаунті Про біатлон.
"У спринті в Хохфільцені збірна України взяла 286 очок в залік Кубка націй. Востаннє гірше було 2 лютого 2012 року - спринт в Контіолахті, 269 очок. П - провал", - зазначили автори поста.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в спринтерській гонці етапу Кубка світу в Хохфільцені краща з українок Олена Підгрушна зайняла 27-е місце,
Сестри Віта і Валя Семеренко посіли 53-е і 57-е місця, Ольга Абрамова - 63-е, Анастасія Меркушина - 69-е.
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