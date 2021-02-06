Пакистанський боєць Ахмед Муджтаба здобув ефектну перемогу.

У рамках вечора змішаних єдиноборств ONE: UNBREAKABLE III в Сінгапурі відбувся видовищний поєдинок, в якому пакистанець Ахмед Муджтаба нокаутував іранця Рахула Раджу.

Для перемоги пакистанцю вистачило однієї хвилини. Муджтаба зловив свого опонента на протиході і завдав потужного удару з правої. Коли Раджу падав, пакистанець добив його ще одним ударом.

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Муджтаба відсвяткував свою перемогу криком, а Раджу залишився лежати на канвасі - йому знадобилася допомога лікарів. У підсумку він не зміг вийти на оголошення результату бою.

Муджтаба здобув восьму перемогу в десяти боях в ММА. Раджу програв вшосте при семи перемогах.

Повне відео бою і момент з нокаутом опублікував промоушен One Championship.

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Автор: Антон Дудар