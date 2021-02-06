У рамках вечора змішаних єдиноборств ONE: UNBREAKABLE III в Сінгапурі відбувся видовищний поєдинок, в якому пакистанець Ахмед Муджтаба нокаутував іранця Рахула Раджу.
Для перемоги пакистанцю вистачило однієї хвилини. Муджтаба зловив свого опонента на протиході і завдав потужного удару з правої. Коли Раджу падав, пакистанець добив його ще одним ударом.
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Муджтаба відсвяткував свою перемогу криком, а Раджу залишився лежати на канвасі - йому знадобилася допомога лікарів. У підсумку він не зміг вийти на оголошення результату бою.
Муджтаба здобув восьму перемогу в десяти боях в ММА. Раджу програв вшосте при семи перемогах.
Повне відео бою і момент з нокаутом опублікував промоушен One Championship.
Ahmed Mujtaba 🇵🇰 gets Pakistan the win over India, STOPPING Rahul Raju in Round 1! @ahmedwolverine1#ONEUnbreakable3#WeAreONE#ONEChampionshippic.twitter.com/wpVX2avZQw— ONE Championship (@ONEChampionship) February 5, 2021
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