У чеському Нове Место пройде другий поспіль етап Кубка світу.

З 11 по 14 березня в Нове Место пройде 9-й етап Кубка світу з біатлону 2020-2021. Чехія прийматиме другий поспіль етап КС.

В рамках дев'ятого етапу заплановано проведення шести гонок.

Розклад дев'ятого етапу

11 березня

18.25. Спринт, чоловіки

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU

12 березня

18.30. Спринт, жінки

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU

13 березня

15.40. Гонка переслідування, чоловіки

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU

18.25. Гонка переслідування, жінки

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU

14 березня

11.25. Змішана естафета

Пряма трансляція: "Суспільне Спорт", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU

14.40. Одиночна змішана естафета

Пряма трансляція: "Суспільне Спорт", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU

Кубок світу з біатлону 2020-2021: загальний залік

У чоловіків в загальному заліку лідирує норвежець Йоханнес Бе (955 очок). Його найближчі переслідувачі - ще два представники Норвегії Стурла Легрейд (922) і Тар'єй Бе (763).

У жінок на першому місці в загальному заліку йде норвежка Тіріл Екхофф (923 очки), яка випереджає свою співвітчизницю Марте Олсбю Ройселанд (843) і шведку Ханну Еберг (798).

Найкращими серед українців у загальному заліку є Дмитро Підручний (27-е місце) та Юлія Джима (19-е місце).

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Автор: Антон Дудар