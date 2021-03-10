З 11 по 14 березня в Нове Место пройде 9-й етап Кубка світу з біатлону 2020-2021. Чехія прийматиме другий поспіль етап КС.
В рамках дев'ятого етапу заплановано проведення шести гонок.
Розклад дев'ятого етапу
11 березня
18.25. Спринт, чоловіки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU
12 березня
18.30. Спринт, жінки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU
13 березня
15.40. Гонка переслідування, чоловіки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU
18.25. Гонка переслідування, жінки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU
14 березня
11.25. Змішана естафета
Пряма трансляція: "Суспільне Спорт", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU
14.40. Одиночна змішана естафета
Пряма трансляція: "Суспільне Спорт", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU
Кубок світу з біатлону 2020-2021: загальний залік
- У чоловіків в загальному заліку лідирує норвежець Йоханнес Бе (955 очок). Його найближчі переслідувачі - ще два представники Норвегії Стурла Легрейд (922) і Тар'єй Бе (763).
- У жінок на першому місці в загальному заліку йде норвежка Тіріл Екхофф (923 очки), яка випереджає свою співвітчизницю Марте Олсбю Ройселанд (843) і шведку Ханну Еберг (798).
- Найкращими серед українців у загальному заліку є Дмитро Підручний (27-е місце) та Юлія Джима (19-е місце).
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