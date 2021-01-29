Збірна України не змогла завоювати медалі у другий змагальний день чемпіонату Європи з біатлону-2021, який проходить у Польщі.
28 січня біатлоністи отримали один день відпочинку, а 29 січня на чемпіонаті Європи відбулися спринтерські гонки у жінок і чоловіків.
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У жінок найкращою серед українок стала Віта Семеренко, яка з одним промахом завершила гонку на десятій позиції.
Чемпіонат Європи. Результати жіночого спринту
1. Байба Бендіка (Латвія) - (0+1) 22:00,7
2. Каролін Ердаль (Норвегія) - (0+0) + 5,7
3. Анастасія Шевченко (Росія) - (0+0) +9,7...
10. Віта Семеренко (Україна) - (0+1) +27,1
14. Ірина Петренко (Україна) - (0+0) +37,1
22. Анастасія Меркушина (Україна) - (0+1) + 49,0
29. Катерина Бех (Україна) - (1+0) +1:06,0
66. Анна Кривонос (Україна) - (0+2) +1:58,1
67. Надія Бєлкіна (Україна) - (0+1) +2:01,7
У чоловічій гонці Артем Прима міг би претендувати на медаль, якби відстрілявся чисто. Однак через один промах він став тільки шостим.
Чемпіонат Європи. Результати чоловічого спринту
1. Мартін Йегер (Швейцарія) - (0+0) 27:19,2
2. Саїд Карімулла Халілі (Росія) - (0+0) + 7,3
3. Йоганнес Кюн (Німеччина) - (1+1) +15,3...
6. Артем Прима (Україна) - (0+1) +32,0
29. Богдан Цимбал (Україна) - (1+1) +1:07,2
39. Артем Тищенко (Україна) - (0+1) +1:31,6
74. Тарас Лесюк (Україна) - (2+2) +2:34,6
96. Руслан Ткаленко (Україна) - (3+1) +3:13,0
101. Андрій Доценко (Україна) - (2+2) +3:28,1
Чемпіонат Європи з біатлону: що потрібно знати
- Європейська першість цього року проходить з 27 по 31 січня.
- В рамках чемпіонату заплановано вісім гонок. Чотири вже відбулися, 30 січня пройдуть гонки переслідування, а 31 січня - одиночна змішана естафета і змішана естафета.
- За підсумками чотирьох гонок у збірної України поки тільки одна медаль - її завоювала Анастасія Меркушина в індивідуальній гонці.
- Минулого року на чемпіонаті Європи Україна завоювала 1 золото, 1 срібло і 2 бронзи.
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