На чемпіонаті світу з біатлону в словенській Поклюці відбулася заключна жіноча гонка - мас-старт.
У гонці брали участь дві українки. Олена Підгрушна стартувала двадцятою, зуміла відіграти вісім позицій і фінішувала на 12-му місці.
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Перемогу в мас-старті здобула представниця Австрії Ліза Тереза Хаузер.
Чемпіонат світу з біатлону. Результати жіночого мас-старту
1. Ліза Тереза Хаузер (Австрія) - (0+0+0+0) 36:05,7
2. Інгрід Тандревольд (Норвегія) - (0+0+1+0) +21,7
3. Тіріл Екхофф (Норвегія) - (1+0+1+1) +23,0...
12. Олена Підгрушна (Україна) - (0+0+1+1) +1:36,5
29. Дар'я Блашко (Україна) - (2+1+0+3) +5:00,2
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