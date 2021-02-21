Олена Підгрушна фінішувала в топ-15.

На чемпіонаті світу з біатлону в словенській Поклюці відбулася заключна жіноча гонка - мас-старт.

У гонці брали участь дві українки. Олена Підгрушна стартувала двадцятою, зуміла відіграти вісім позицій і фінішувала на 12-му місці.

Читайте такожОдна українка - в топ-10: результати жіночої гонки переслідування на ЧС з біатлонуДар'я Блашко втратила шість рядків і завершила гонку 29-ю.

Перемогу в мас-старті здобула представниця Австрії Ліза Тереза Хаузер.

Чемпіонат світу з біатлону. Результати жіночого мас-старту

1. Ліза Тереза Хаузер (Австрія) - (0+0+0+0) 36:05,7

2. Інгрід Тандревольд (Норвегія) - (0+0+1+0) +21,7

3. Тіріл Екхофф (Норвегія) - (1+0+1+1) +23,0...

12. Олена Підгрушна (Україна) - (0+0+1+1) +1:36,5

29. Дар'я Блашко (Україна) - (2+1+0+3) +5:00,2

Чемпіонат світу з біатлону-2021: що потрібно знати

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар