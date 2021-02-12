Дмитро Підручний / фото biathlon.com.ua

У словенській Поклюці 10 лютого стартував чемпіонат світу з біатлону-2021. У другий день відбувся чоловічий спринт.

Збірну України в гонці представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Антон Дудченко. 

Найкращим серед українців став Артем Прима, який з одним промахом зайняв 20 місце. Єдиний українець, хто відстріляв бездоганно - Богдан Цимбал, але біатлоніст показав не найкращу швидкість на лижні й фінішував на 30-й позиції.

Дмитро Підручний двічі схибив на стрільбі, але зміг фінішувати у топ-25. 

Дуже кепсько виступив Антон Дудченко, з трьома промахами він не зміг кваліфікуватися до гонки переслідування.

А золоту медаль виборов несподівано шведський спортсмен Мантін Понсілуома, якому вдалося закрити всі мішені. Раніше 25-річний біатлоніст жодного разу не вигравав гонки навіть на Кубку світу.

Чемпіонат світу з біатлону. Результати чоловічого спринту

1. Мартін Понсілуома (Швеція) - (0+0)  24:41,1

2. Сімон Дестьйо (Франція) - (0+0)  +11,2

3. Емільєн Жаклен (Франція) - (1+0)  +12,9

20. Артем Прима (Україна) - (1+0)  +1:01,8

23.  Дмитро Підручний (Україна) - (1+1)  +1:05,0

30.  Богдан Цимбал (Україна) - (0+0)  +1:20,4

78.  Антон Дудченко (Україна) - (2+1)  +2:57,7

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Автор: Будрін Артем