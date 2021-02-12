А переможцем сенсаційно став представник Швеції.

У словенській Поклюці 10 лютого стартував чемпіонат світу з біатлону-2021. У другий день відбувся чоловічий спринт.

Збірну України в гонці представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Антон Дудченко.

Найкращим серед українців став Артем Прима, який з одним промахом зайняв 20 місце. Єдиний українець, хто відстріляв бездоганно - Богдан Цимбал, але біатлоніст показав не найкращу швидкість на лижні й фінішував на 30-й позиції.

Дмитро Підручний двічі схибив на стрільбі, але зміг фінішувати у топ-25.

Дуже кепсько виступив Антон Дудченко, з трьома промахами він не зміг кваліфікуватися до гонки переслідування.

А золоту медаль виборов несподівано шведський спортсмен Мантін Понсілуома, якому вдалося закрити всі мішені. Раніше 25-річний біатлоніст жодного разу не вигравав гонки навіть на Кубку світу.

Чемпіонат світу з біатлону. Результати чоловічого спринту

1. Мартін Понсілуома (Швеція) - (0+0) 24:41,1

2. Сімон Дестьйо (Франція) - (0+0) +11,2

3. Емільєн Жаклен (Франція) - (1+0) +12,9

20. Артем Прима (Україна) - (1+0) +1:01,8

23. Дмитро Підручний (Україна) - (1+1) +1:05,0

30. Богдан Цимбал (Україна) - (0+0) +1:20,4

78. Антон Дудченко (Україна) - (2+1) +2:57,7

Чемпіонат світу з біатлону-2021: що потрібно знати

ЧС-2021 проходить з 10 по 21 лютого: де і коли дивитися гонки.

В рамках змагань буде розіграно десять комплектів медалей: 6 - в особистих гонках і 4 - в естафетах.

Відомий склад збірної України на чемпіонат світу.

На минулорічному чемпіонаті світу Україна завоювала одну медаль - бронзу в жіночій естафеті.

На ЧС-2021 чинні чемпіони світу виступають в золотих бібах.

У перший день змагань пройшла змішана естафета, де збірна України була близькою до медалей.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем