Американський баскетболіст Даріус Морріс жорстоко побив свою вже колишню дівчину Крістен Еванджелін.
Про це повідомляє awesemo.com.
Еванджелін зважилася розповісти про домашнє насильство з боку баскетболіста. Інцидент з побиттям, який потрапив на камеру, стався минулого року після того, як дівчина відмовилася віддати Моррісу свій телефон. Тільки зараз вона зважилася оприлюднити фото і відео - їх опублікувала одна з подруг Еванджелін.
Читайте такожЛегенда НБА втратив роботу на телеканалі після прямого ефіру зі стриптизеркамиНа відео можна почути крики дівчини під час побиття. Також в мережі з'явилося її фото після насильства - на обличчі майже не залишилося живого місця.
"Я ніколи раніше не говорила публічно про своє особисте життя. Але я більше не хочу бути жертвою. І він робить кожен мій крок все більш і більш складним. Що ще гірше, ніж роки фізичного та психічного насильства, це те, що він навіть не відчуває провини. Він не вважає це якимось неправильним. Він каже, що я йому зраджувала, чого я не робила, що це він - жертва, і що він злий на мене", - написала Еванджелін в stories в Instagram.
"А його мама сказала мені: "Чому ти просто не даси йому свій телефон? Як ніби ти щось приховуєш". Але справа в тому, що він лазив по моєму телефону кожен раз, коли бачився зі мною", - також розповіла дівчина.
Відповідно до законів штату Нью-Йорк Моррісу може бути пред'явлено звинувачення за "проступок", що передбачає менш суворе покарання, ніж за "злочин".
Минулого року дівчина вже зверталася в поліцію, але потім відмовилася від своїх свідчень.
УВАГА! Нижче наведені шокуючі кадри. Не рекомендується до перегляду вагітним і людям зі слабкою психікою!
Darius Morris is losing his NBA career & going to jail for a long time 😊 have a great life buddy.. pic.twitter.com/MSdxnpbPJh— Khalil Underwood (@RealKhalilU) April 7, 2021
Морріс виступав у НБА за" Лос-Анджелес Лейкерс", "Лос-Анджелес Кліпперс", "Бруклін", "Філадельфію" та "Мемфіс". Також він встиг пограти за китайський "Гуандун Саузерн Тайгерс", російський "Красноярськ" і французький "Гравлін-Дюнкерк".
Фото Крістен Еванджелін.
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