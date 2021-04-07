Дівчина багато років терпіла побої, але більше не хоче "бути жертвою".

Американський баскетболіст Даріус Морріс жорстоко побив свою вже колишню дівчину Крістен Еванджелін.

Про це повідомляє awesemo.com.

Еванджелін зважилася розповісти про домашнє насильство з боку баскетболіста. Інцидент з побиттям, який потрапив на камеру, стався минулого року після того, як дівчина відмовилася віддати Моррісу свій телефон. Тільки зараз вона зважилася оприлюднити фото і відео - їх опублікувала одна з подруг Еванджелін.

Читайте такожЛегенда НБА втратив роботу на телеканалі після прямого ефіру зі стриптизеркамиНа відео можна почути крики дівчини під час побиття. Також в мережі з'явилося її фото після насильства - на обличчі майже не залишилося живого місця.

"Я ніколи раніше не говорила публічно про своє особисте життя. Але я більше не хочу бути жертвою. І він робить кожен мій крок все більш і більш складним. Що ще гірше, ніж роки фізичного та психічного насильства, це те, що він навіть не відчуває провини. Він не вважає це якимось неправильним. Він каже, що я йому зраджувала, чого я не робила, що це він - жертва, і що він злий на мене", - написала Еванджелін в stories в Instagram.

"А його мама сказала мені: "Чому ти просто не даси йому свій телефон? Як ніби ти щось приховуєш". Але справа в тому, що він лазив по моєму телефону кожен раз, коли бачився зі мною", - також розповіла дівчина.

Відповідно до законів штату Нью-Йорк Моррісу може бути пред'явлено звинувачення за "проступок", що передбачає менш суворе покарання, ніж за "злочин".

Минулого року дівчина вже зверталася в поліцію, але потім відмовилася від своїх свідчень.

УВАГА! Нижче наведені шокуючі кадри. Не рекомендується до перегляду вагітним і людям зі слабкою психікою!

Darius Morris is losing his NBA career & going to jail for a long time 😊 have a great life buddy.. pic.twitter.com/MSdxnpbPJh — Khalil Underwood (@RealKhalilU) April 7, 2021

Морріс виступав у НБА за" Лос-Анджелес Лейкерс", "Лос-Анджелес Кліпперс", "Бруклін", "Філадельфію" та "Мемфіс". Також він встиг пограти за китайський "Гуандун Саузерн Тайгерс", російський "Красноярськ" і французький "Гравлін-Дюнкерк".

Фото Крістен Еванджелін.

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Автор: Антон Дудар