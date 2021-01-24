Апеляцію української тенісистки відхилили.

Українська тенісистка Даяна Ястремська не виступить на першому турнірі "Великого шолома" у 2021 році – Australian Open. Незалежний трибунал відхилив клопотання Даяни про скасування тимчасового відсторонення в зв'язку з порушенням антидопінгових правил.

Про це стало відомо з Tennis_BTU_ENG в Twitter.

Нагадаємо, у пробі 20-річної українки від 24 листопада 2020 року було виявлено заборонену речовину - метаболіти местеролону.

Ястремська тимчасово відсторонена від участі в змаганнях з 7 січня. Тепер Даяна може оскаржити рішення трибуналу в Спортивному арбітражному суді в Лозанні.

Даяна Ястремська: успіхи на корті

Ястремська почала професійну кар'єру в 2016 році і в тому ж році завоювала дебютний титул на турнірі ITF в Бразилії.

На турнірах WTA Ястремська в одиночному розряді до цього моменту завоювала три титули.

На турнірах "Великого шолома" її найкращим результатом є вихід до четвертого раунду на Вімблдоні.

За підсумками минулого року Ястремська займає в рейтингу WTA 29-е місце, а її найкращим результатом є 21-а позиція.

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Автор: Будрін Артем