Перша ракетка України зазнала поразки в трьохсетовому матчі.

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка займає 5-е місце в рейтингу WTA, не змогла подолати чвертьфінальну стадію на турнірі в Абу-Дабі.

На шляху до півфіналу Світоліна поступилася росіянці Вероніці Кудерметовій (№46 у рейтингу WTA). Таким чином, у Світоліної обірвалася шестиматчева серія перемог над росіянками.

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Українка добре почала зустріч, вигравши перший сет 7:5. Проте далі Кудерметова заволоділа ініціативою та виграла другий сет з рахунком 6:3. У третьому сеті доля матчу вирішувалася на тай-брейку. Росіянка на один крок випередила суперницю і перемогла 7:6.

На корті суперниці провели 2 години 37 хвилин.

Українського дербі у півфіналі не будет - з Мартою Костюк тепер зіграє Кудерметова.

Турнір в Абу-Дабі: головне

Турнір WTA 500 в Абу-Дабі проходить з 6 по 13 січня 2021 року із загальним призовим фондом в 565 530 доларів США.

Катерина Бондаренко покинула турнір, у другому колі програвши представниці Тунісу Унс Джабір (7:5, 3:6, 2:6).

Еліна Світоліна була посіяна на цьому турнірі під другим номером. Вище за неї лише одна тенісистка - американка Софія Кенін (№4 WTA).

Раніше у чвертьфіналі Марта Костюк обіграла іспанку Сару Соррібес-Тормо (№66 у рейтингу WTA) і вперше в житті пробилася до півфіналу турніру WTA.

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Автор: Budrin Artem