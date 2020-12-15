Андрій Міхнов провів незвичайне тренування.

Форвард "Сокола" і збірної України Андрій Міхнов провів тренування на замерзлій вулиці в приватному секторі.

Про це повідомив офіційний сайт УХЛ.

Хокеїст скористався ожеледицею, яка вкрила дороги в Києві.

Міхнов вийшов на вулицю, яка перетворилася на ковзанку, в хокейній амуніції і продемонстрував техніку катання з ключкою в руці.

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Автор: Антон Дудар