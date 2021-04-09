Ірина Деха випередила у боротьбі за золото двох росіянок.

Українська важкоатлетка Ірина Деха стала чемпіонкою Європи. Змагання проходять в Москві.

24-річна Деха виграла золоту медаль у ваговій категорії до 76 кг.

Вона стала найкращою за сумою двоборства (248 кг), а також окремо в ривку (113 кг) і поштовху (135 кг). У боротьбі за золото Деха випередила двох росіянок.

Підсумкові результати

1. Ірина Деха (Україна) - 248 кг (113+135)

2. Яна Сотієва (Росія) - 246 кг (112+134)

3. Анастасія Романова (Росія) - 243 кг (111+132)

Зауважимо, що Деха вдруге у кар'єрі стала чемпіонкою Європи. До неї лише три українки змогли двічі завоювати титул чемпіона Європи.

Нагадаємо, що 4 квітня українська важкоатлетка Каміла Конотоп теж стала чемпіонкою Європи на турнірі в Москві.

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Автор: Будрін Артем