Українська важкоатлетка Ірина Деха стала чемпіонкою Європи. Змагання проходять в Москві.
24-річна Деха виграла золоту медаль у ваговій категорії до 76 кг.
Вона стала найкращою за сумою двоборства (248 кг), а також окремо в ривку (113 кг) і поштовху (135 кг). У боротьбі за золото Деха випередила двох росіянок.
Підсумкові результати
1. Ірина Деха (Україна) - 248 кг (113+135)
2. Яна Сотієва (Росія) - 246 кг (112+134)
3. Анастасія Романова (Росія) - 243 кг (111+132)
Зауважимо, що Деха вдруге у кар'єрі стала чемпіонкою Європи. До неї лише три українки змогли двічі завоювати титул чемпіона Європи.
Нагадаємо, що 4 квітня українська важкоатлетка Каміла Конотоп теж стала чемпіонкою Європи на турнірі в Москві.
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