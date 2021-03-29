Катерина Шакалова викликала захват у коментаторів бою.

Українка Катерина Шакалова захопила вболівальників своїм прийомом на турнірі зі змішаних єдиноборств Fight Exclusive Night 33, який пройшов у польському місті Лодзь.

У поєдинку проти Ізабели Бадурек з Польщі Шакалова вибралася з незручного для себе положення, потім схопила суперницю, підняла її і красиво кинула через себе, приземлившись зверху.

Зазвичай такі прийоми можна побачити в реслінгу, тоді як в ММА це рідкість.

У підсумку Шакалова змогла довести поєдинок до перемоги одноголосним рішенням суддів.

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Автор: Антон Дудар