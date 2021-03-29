Прийом у виконанні Катерини Шакалової / фото instagram.com/fightexclusivenight
Українка Катерина Шакалова захопила вболівальників своїм прийомом на турнірі зі змішаних єдиноборств Fight Exclusive Night 33, який пройшов у польському місті Лодзь.
У поєдинку проти Ізабели Бадурек з Польщі Шакалова вибралася з незручного для себе положення, потім схопила суперницю, підняла її і красиво кинула через себе, приземлившись зверху.
Зазвичай такі прийоми можна побачити в реслінгу, тоді як в ММА це рідкість.
У підсумку Шакалова змогла довести поєдинок до перемоги одноголосним рішенням суддів.
Ekaterina Shakalova pic.twitter.com/Y5o9gU8NBq— Streetfight Banned-cho (@streetfitebncho) March 27, 2021
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