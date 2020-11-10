Макгрегор знову відновить кар'єру / фото mmajunkie.usatoday.com
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор проведе наступний поєдинок проти американця Дастіна Пор'є.
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Про це повідомляє MMA Fighting.
Сторони узгодили всі деталі. Бійці вийдуть в октагон 23 січня в Лас-Вегасі в рамках головної події турніру UFC 257.
Суперники вже зустрічалися у вересні 2014 року на UFC 178. Тоді Конор здобув перемогу нокаутом у першому раунді.
Життя і кар'єра Конора Макгрегора: головне
- Свій минулий бій Макгрегор провів проти американця Дональда Серроне на UFC 246 і святкував перемогу вже в першому раунді.
- Всього в ММА Макгрегор провів 26 боїв і здобув 22 перемоги. У червні поточного року ірландець втретє оголосив про відхід зі змішаних єдиноборств.
- У серпні Конор прийняв рішення офіційно одружитися на дівчині, з якою перебував у цивільному шлюбі понад десять років.
- Раніше Макгрегор шокував уболівальників, спробувавши на смак бджолу.
- Цього року Макгрегора затримали у Франції за спробу сексуального насильства. Пізніше з'явилися подробиці ситуації.
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