Свій наступний бій ірландець проведе в січні.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор проведе наступний поєдинок проти американця Дастіна Пор'є.

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Про це повідомляє MMA Fighting.

Сторони узгодили всі деталі. Бійці вийдуть в октагон 23 січня в Лас-Вегасі в рамках головної події турніру UFC 257.

Суперники вже зустрічалися у вересні 2014 року на UFC 178. Тоді Конор здобув перемогу нокаутом у першому раунді.

Життя і кар'єра Конора Макгрегора: головне

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Переклад: Данило Слесь