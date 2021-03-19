Лукас Хофер / фото REUTERS

В рамках заключного етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді пройшла чоловіча спринтерська гонка.

Перемогу в ній здобув італієць Лукас Хофер.

Найкращим серед українців став Дмитро Підручний, який показав 34-й результат.

Кубок світу в Естерсунді. Результати чоловічого спринту

1. Лукас Хофер (Італія) - (0+0) 22:27,1

2. Себастьян Самуельссон (Швеція) - (0 + 0) + 4,0

3. Тар'єй Бе (Норвегія) - (0+0) +14,4...

34. Дмитро Підручний (Україна) - (1+1) +1:35,8

48. Антон Дудченко (Україна) - (0+1) +2:04,3

50. Богдан Цимбал (Україна) - (1+0) +2:05,2

57. Артем Тищенко (Україна) - (0+0) +2:20,3

83. Артем Прима (Україна) - (2+2) +3:07,3

Кубок світу з біатлону: десятий етап

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Автор: Антон Дудар