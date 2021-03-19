Лукас Хофер / фото REUTERS
В рамках заключного етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді пройшла чоловіча спринтерська гонка.
Перемогу в ній здобув італієць Лукас Хофер.
Найкращим серед українців став Дмитро Підручний, який показав 34-й результат.
Кубок світу в Естерсунді. Результати чоловічого спринту
1. Лукас Хофер (Італія) - (0+0) 22:27,1
2. Себастьян Самуельссон (Швеція) - (0 + 0) + 4,0
3. Тар'єй Бе (Норвегія) - (0+0) +14,4...
34. Дмитро Підручний (Україна) - (1+1) +1:35,8
48. Антон Дудченко (Україна) - (0+1) +2:04,3
50. Богдан Цимбал (Україна) - (1+0) +2:05,2
57. Артем Тищенко (Україна) - (0+0) +2:20,3
83. Артем Прима (Україна) - (2+2) +3:07,3
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