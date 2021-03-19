Кубок світу з біатлону: результати чоловічого спринту в Естерсунді

Українці залишилися за межами топ-30 перегонів.

В рамках заключного етапу Кубка світу з біатлону в Естерсунді пройшла чоловіча спринтерська гонка. Перемогу в ній здобув італієць Лукас Хофер. Найкращим серед українців став Дмитро Підручний, який показав 34-й результат. Кубок світу в Естерсунді. Результати чоловічого спринту 1. Лукас Хофер (Італія) - (0+0) 22:27,1 2. Себастьян Самуельссон (Швеція) - (0 + 0) + 4,0 3. Тар'єй Бе (Норвегія) - (0+0) +14,4... 34. Дмитро Підручний (Україна) - (1+1) +1:35,8 48. Антон Дудченко (Україна) - (0+1) +2:04,3 50. Богдан Цимбал (Україна) - (1+0) +2:05,2 57. Артем Тищенко (Україна) - (0+0) +2:20,3 83. Артем Прима (Україна) - (2+2) +3:07,3 Кубок світу з біатлону: десятий етап Десятий етап КС з біатлону проходить з 19 по 21 березня: де і коли дивитися гонки.

У жіночій спринтерській гонці українки не змогли потрапити в тридцятку найкращих. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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