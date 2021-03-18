З 19 по 21 березня в Естерсунді відбудеться завершальний 10-й етап Кубка світу з біатлону 2020-2021. На цей раз Швеція приймає етап КС.
В рамках десятого етапу заплановано проведення шести гонок.
Розклад десятого етапу
19 березня
13.30. Спринт, жінки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU
16.30. Спринт, чоловіки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU
20 березня
13.15. Гонка переслідування, жінки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU
16.15. Гонка переслідування, чоловіки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU
21 березня
14.00. Мас-старт, жінки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU
16.30. Мас-старт, чоловіки
Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU
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Кубок світу з біатлону 2020-2021: загальний залік
- У чоловіків в загальному заліку лідирує норвежець Йоганнес Бе (1011 очок). Його найближчі переслідувачі: ще один представник Норвегії Стурла Легрейд (986) і француз Фійон-Має (872).
- У жінок на першому місці в загальному заліку йде норвежка Тіріл Екхофф (1043 очки), яка випереджає свою співвітчизницю Марте Олсбю Ройселанд (903) і шведку Ханну Еберг (824).
- Найкращими серед українців у загальному заліку є Дмитро Підручний (26-е місце) та Юлія Джима (17-е місце).
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