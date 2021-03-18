У шведському Естерсунді відбудеться завершальний етап Кубка світу.

З 19 по 21 березня в Естерсунді відбудеться завершальний 10-й етап Кубка світу з біатлону 2020-2021. На цей раз Швеція приймає етап КС.

В рамках десятого етапу заплановано проведення шести гонок.

Розклад десятого етапу

19 березня

13.30. Спринт, жінки

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU

16.30. Спринт, чоловіки

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU

20 березня

13.15. Гонка переслідування, жінки

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU

16.15. Гонка переслідування, чоловіки

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU

21 березня

14.00. Мас-старт, жінки

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU

16.30. Мас-старт, чоловіки

Пряма трансляція: "UA: ПЕРШИЙ", "Eurosport 1", офіційний сайт IBU

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Кубок світу з біатлону 2020-2021: загальний залік

У чоловіків в загальному заліку лідирує норвежець Йоганнес Бе (1011 очок). Його найближчі переслідувачі: ще один представник Норвегії Стурла Легрейд (986) і француз Фійон-Має (872).

У жінок на першому місці в загальному заліку йде норвежка Тіріл Екхофф (1043 очки), яка випереджає свою співвітчизницю Марте Олсбю Ройселанд (903) і шведку Ханну Еберг (824).

Найкращими серед українців у загальному заліку є Дмитро Підручний (26-е місце) та Юлія Джима (17-е місце).

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Автор: Будрін Артем