Юлія Джима закрила всі мішені, але українку підвела швидкість на лижні.

У Контіолахті пройшла жіноча індивідуальна гонка, яка стала першою для дівчат у новому сезоні Кубка світу з біатлону.

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Україну на дистанції представляли Юлія Джима, Дар'я Блашко, Віта Семеренко, Олена Підгрушна та Катерина Бех.

Найкращою стала Джима, яка закрила всі мішені, проте показала низьку швидкість і не змогла поборотися за медалі.

Перемогу здобула італійка Доротея Вірер, яка також показала чисту стрільбу.

Результати гонки

1.Доротея Вірер (Італія) (0+0+0+0) 44:00,9

2. Деніз Херрманн (Німеччина) (1+0+0+0) +0,8

3. Джоанна Скоттгайм (Швеція) (0+0+0+0) +24,1...

10. Юлія Джима (Україна) (0+0+0+0) +1:54,8

25. Дар'я Блашко (Україна) (1+0+0+0) +3:01,7

58. Віта Семеренко (Україна) (0+1+0+2) +5:42,8

61. Олена Підгрушна (Україна) (2+0+0+2) +5:55,1

64. Катерина Бех (Україна) (1+2+1+0) +6:01,9

Кубок світу з біатлону 2020-2021: що потрібно знати

У новому сезоні заплановано проведення дев'яти етапів. Ще один етап (в Китаї) було скасовано.

У сезоні 2020-2021 буде кілька спарених етапів: по два поспіль етапи приймуть Контіолахті, Хохфільцен, Оберхоф і Нове Место. Це зроблено, щоб мінімізувати вплив коронавірусу.

Завершити сезон планується 21 березня.

УНІАН публікував повний календар Кубка світу на сезон 2020-2021.

Раніше був оголошений склад збірної України на перший етап.

У минулому сезоні переможцями Кубка світу стали Йоханнес Бе і Доротея Вірер.

Де і коли дивитися гонки першого етапу.

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Автор: Данило Слесь