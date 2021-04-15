Крістіан Лі відстояв свій титул чемпіона в легкій вазі.

Ефектний поєдинок відбувся на турнірі зі змішаних єдиноборств від промоушена ONE Championship.

Чемпіон у легкій вазі Крістіан Лі з Сінгапуру захистив свій титул, нокаутувавши росіянина Тимофія Настюхіна.

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Поєдинок завершився вже в першому раунді - для перемоги Лі вистачило 73 секунди.

Сінгапурець збив суперника з ніг і почав один за іншим наносити удари. Рефері був змушений зупинити побиття.

Для Лі це 15-а перемога в ММА при трьох поразках. Настюхін програв вчетверте при 14 перемогах.

Відео опублікував ONE Championship.

Відео нокауту

Повний бій

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Автор: Антон Дудар