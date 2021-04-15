Ефектний поєдинок відбувся на турнірі зі змішаних єдиноборств від промоушена ONE Championship.
Чемпіон у легкій вазі Крістіан Лі з Сінгапуру захистив свій титул, нокаутувавши росіянина Тимофія Настюхіна.
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Поєдинок завершився вже в першому раунді - для перемоги Лі вистачило 73 секунди.
Сінгапурець збив суперника з ніг і почав один за іншим наносити удари. Рефері був змушений зупинити побиття.
Для Лі це 15-а перемога в ММА при трьох поразках. Настюхін програв вчетверте при 14 перемогах.
Відео опублікував ONE Championship.
Відео нокауту
Christian Lee 🇺🇸🇸🇬 retains the ONE Lightweight World Title with a first-round stoppage of Timofey Nastyukhin! @ChristianLeeMMA@tntdrama@BleacherReport@BR_MMA@brlive#WeAreONE#ONEChampionship#ONEonTNT2pic.twitter.com/mxxy1ZRF8S— ONE Championship (@ONEChampionship) April 15, 2021
Повний бій
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