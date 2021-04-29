Олексій Лень став третім за результативністю серед гравців "Вашингтона".

Український центровий Олексій Лень ефективно зіграв за "Вашингтон" у матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Лейкерс".

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Українець вийшов на майданчик у стартовій п'ятірці своєї команди й в підсумку відіграв 25 хвилин. За цей час він встиг записати у свій актив 18 очок (7-12 двоочкові, 0-1 триочкові, 4-7 штрафні), виконати 9 підбирань, зробити 2 блок-шоти й віддати 1 асист.

Лень став третім у складі "Вашингтона" за результативністю.

Команда українця виграла з рахунком 116:107.

Нагадаємо, що три дні назад Олексій зіграв сильний матч проти "Сан-Антоніо".

YouTube-канал MLG Highlights опублікував відеоогляд матчу.

Олексій Лень: кар'єра в НБА

Лень почав свою кар'єру в НБА у 2013-му році, поповнивши склад "Фінікса". У 2018 році він перейшов до "Атланти", у складі якої в середньому набирав 8,7 очка, а також робив 5,8 підбору за гру.

У лютому минулого року центровий став частиною обміну і перейшов в "Сакраменто". Середні показники Леня в "Кінгз" - 5,9 очка і 6,1 підбору за матч.

З листопада 2020 року Лень виступав за "Торонто". Українець провів 7 поєдинків, в середньому за гру набираючи 2.3 очки (50% з гри) і роблячи 1.6 підбору за 10.9 хвилин на паркеті. Після цього він був відрахований з команди.

У січні Лень перейшов в "Вашингтон" і зумів яскраво дебютувати за команду.

Зараз Лень проводить свій 8-й сезон в НБА і встановив рекорд України в найсильнішій лізі світу.

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Автор: Артем Будрін