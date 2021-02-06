Олена Рассохіна перемогла суперницю задушливим прийомом.

Боєць змішаних єдиноборств Олена Рассохіна яскраво дебютувала у відомому промоушені ONE Championship.

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У рамках турніру в Сінгапурі Рассохіна в головному бою перемогла екс-чемпіонку промоушена з кікбоксингу і муай-тай Стемп Фаіртекс з Таїланду.

Українка здобула дострокову перемогу в третьому раунді завдяки задушливому прийому, який називається "гільйотина". Суперниця була змушена здатися, хоча потім залишилася незадоволена рішенням рефері зупинити бій, заявляючи, що вона не стукала долонею.

Після перемоги Рассохіна не змогла стримати сліз.

В активі в українки 13 перемог і 4 поразки в змішаних єдиноборствах.

YouTube-канал OneChampionship опублікував повне відео бою.

Момент завершення бою

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Автор: Антон Дудар