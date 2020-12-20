Батьком дитини є російський біатлоніст, який виступає за Південну Корею.

Біатлоністка збірної України Ольга Абрамова 19 грудня стала мамою.

Про це Абрамова повідомила в Instagram.

У 32-річної спортсменки народилася дочка. Вага новонародженої - 2 кг 730 грам, зріст - 49 см.

Батьком дівчинки є 32-річний російський біатлоніст Тимофій Лапшин, який в останні роки виступає за збірну Південної Кореї.

"Ми попросили. Наше диво прийшло до нас у свято - День Святого Миколая", - написала Абрамова.

Абрамова тричі ставала бронзовим призером на етапах Кубка світу в естафеті, а також перемагала в спринті і ставала призером етапів Кубка IBU. Раніше вона заявила, що планує повернутися в біатлон після декретної відпустки.

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Автор: Антон Дудар