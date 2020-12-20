Біатлоністка збірної України Ольга Абрамова 19 грудня стала мамою.
Про це Абрамова повідомила в Instagram.
У 32-річної спортсменки народилася дочка. Вага новонародженої - 2 кг 730 грам, зріст - 49 см.
Батьком дівчинки є 32-річний російський біатлоніст Тимофій Лапшин, який в останні роки виступає за збірну Південної Кореї.
"Ми попросили. Наше диво прийшло до нас у свято - День Святого Миколая", - написала Абрамова.
Абрамова тричі ставала бронзовим призером на етапах Кубка світу в естафеті, а також перемагала в спринті і ставала призером етапів Кубка IBU. Раніше вона заявила, що планує повернутися в біатлон після декретної відпустки.
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