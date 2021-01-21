Змагання обіцяють "безпечні та успішні".

Олімпійські ігри 2020 в японському місті Токіо відбудуться влітку 2021 року, попри пандемію коронавірусу.

Це стало відомо з інтерв'ю президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха для видання Kyodo.

"На даний момент у нас немає жодних підстав вважати, що Олімпійські ігри в Токіо не почнуться 23 липня на Олімпійському стадіоні в Токіо. Ось чому "плану Б" немає, і саме тому ми прагнемо зробити ці ігри безпечними і успішними".

Також президент МОК в інтерв'ю натякнув на можливе зменшення кількості глядачів. За його словами МОК повинен бути "гнучким", щоб захистити життя залучених у підготовку і дійство людей.

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Олімпіада в Токіо: деталі

Олімпіада в Токіо розпочнеться 23 липня, Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше - 24 cерпня.

Витрати на Ігри зросли на 2,8 млрд доларів через заходи, необхідні для запобігання розповсюдженню коронавірусу. Утім, організатори виключили скасування чи затримку змагань.

Разом з тим, згідно з опитуваннями, більшість японців виступають проти проведення Ігор у 2021 році. Вони хочуть, аби їх відтермінували ще раз або ж взагалі скасували.

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Автор: Будрін Артем