Дмитро Побережець здобув 26-ту перемогу в змішаних єдиноборствах.

Український боєць ММА суперважкої ваги Дмитро Побережець здобув ефектну перемогу над росіянином Русланом Магомедовим на турнірі ACA 115 в Москві.

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Побережець здобув дострокову перемогу в третьому раунді. 35-річний українець завдав потужного удару лівою в щелепу, після чого кинувся добивати суперника. У підсумку рефері зупинив поєдинок.

Побережець, який в 2020 році повернувся в "октагон" після трирічної перерви, став першим претендентом на титульний бій проти американця Тоні Джонсона.

На рахунку Побережця 26 перемог при 5 поразках і 1 нічия.

Повне відео бою опублікував YouTube-канал ACA MMA.

Відео нокауту

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Автор: Антон Дудар