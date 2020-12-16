Український боєць ММА суперважкої ваги Дмитро Побережець здобув ефектну перемогу над росіянином Русланом Магомедовим на турнірі ACA 115 в Москві.
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Побережець здобув дострокову перемогу в третьому раунді. 35-річний українець завдав потужного удару лівою в щелепу, після чого кинувся добивати суперника. У підсумку рефері зупинив поєдинок.
Побережець, який в 2020 році повернувся в "октагон" після трирічної перерви, став першим претендентом на титульний бій проти американця Тоні Джонсона.
На рахунку Побережця 26 перемог при 5 поразках і 1 нічия.
Повне відео бою опублікував YouTube-канал ACA MMA.
Відео нокауту
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