Неймовірна краса з берегів Саудівської Аравії.

Раллі "Дакар-2021" проходить у 12 етапів з 3 по 15 січня у Саудівській Аравії.

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Загальна довжина маршруту складе більше 7600 км, з них спецділянки - 4767 км.

Всього в ралі беруть участь 266 екіпажів (мотоцикли, позашляховики і вантажівки) і 440 осіб. У порівнянні з минулим роком кількість учасників знизилося на 23%.

Цікавим нововведенням 43-го по рахунку "Дакара" став залік Classic, в якому беруть участь автомобілі, випущені до 2000 року. Ці машини їдуть по своєму маршруту, який прокладено паралельно з основним.

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Автор: Budrin Artem