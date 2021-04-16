Роман Долідзе наголосив, що Україна є "неподільною і єдиною державою".

Знаменитий грузинський боєць змішаних єдиноборств Роман Долідзе прокоментував російсько-українські стосунки.

Про це спортсмен розказав у своєму відеоролику в Instagram.

"Продовжую стежити за розвитком подій в нашій країні. Я завжди вважав і вважаю, що Україна - це неподільна і єдина держава, яка має право самостійно вирішувати всі конфліктні ситуації на своїй землі. Ті силові, агресивні методи, які наші сусіди намагаються використовувати проти України, Грузії та низки інших країн - вважаю категорично неприйнятними", - висловив свою думку Долідзе.

"Я сподіваюся, що знайдуться способи для розв'язання цього питання іншими методами. Я тепер схвильований, намагаюся бути максимально коректним. У мене багато друзів у Росії, не хочу показати, що я проти росіян або російського народу - ні, я проти російської політики. Рідна Україно, як би не було, все буде добре", - додав 32-річний грузин.

Долідзе народився в містечку Батумі, що в Грузії, але емігрував до України й з 2008 року мешкає в Одесі. Він шість разів вигравав чемпіонат України WWFC. В UFC за 9 поєдинків Роман зазнав лише одної поразки.

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Автор: Будрін Артем