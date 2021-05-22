Михайло Романчук / фото REUTERS
Український плавець Михайло Романчук виборов золоту медаль чемпіонату Європи, ставши переможцем запливу на дистанції 800 метрів вільним стилем.
24-річний українець обігнав італійців Грегоріо Пальтріньєрі й Габріеле Деттена, які теж потрапили на п'єдестал пошани відповідно другим і третім.
Чемпіонат Європи. Будапешт (Угорщина)
Чоловіки. 800 м в/с
1. Михайло Романчук (Україна) - 7.42,61
2. Грегоріо Пальтріньєрі (Італія) - 7.43,62
3. Габріеле Деттен (Італія) - 7.46,10
8. Сергій Фролов (Україна) - 7.56,12
Нагадаємо, що на дистанції 1500 метрів вільним стилем Романчук також став першим.
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