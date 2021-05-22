Михайло Романчук знову випередив італійців.

Український плавець Михайло Романчук виборов золоту медаль чемпіонату Європи, ставши переможцем запливу на дистанції 800 метрів вільним стилем.

24-річний українець обігнав італійців Грегоріо Пальтріньєрі й Габріеле Деттена, які теж потрапили на п'єдестал пошани відповідно другим і третім.

Чемпіонат Європи. Будапешт (Угорщина)

Чоловіки. 800 м в/с

1. Михайло Романчук (Україна) - 7.42,61

2. Грегоріо Пальтріньєрі (Італія) - 7.43,62

3. Габріеле Деттен (Італія) - 7.46,10

8. Сергій Фролов (Україна) - 7.56,12

Нагадаємо, що на дистанції 1500 метрів вільним стилем Романчук також став першим.

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Автор: Артем Будрін