Український плавець Михайло Романчук виборов золоту медаль чемпіонату Європи, ставши переможцем запливу на дистанції 1500 метрів вільним стилем.
Про це повідомляється в сюжеті ТСН.
24-річний українець обігнав італійців Грегоріо Пальтріньєрі й Доменіко Ачеренцу, які теж потрапили на п'єдестал пошани відповідно другим і третім.
Чемпіонат Європи. Будапешт (Угорщина)
Чоловіки. 1500 м в/с
1. Михайло Романчук (Україна) - 14:39.89
2. Грегоріо Пальтріньєрі (Італія) - 14:42.91
3. Доменіко Ачеренца (Італія) - 14:54.36
Це перший тріумф на турнірі для українських спортсменів.
Романчук тепер вже тричі чемпіон Європи. Зауважимо, що Михайло є багаторазовим рекордсменом України.
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