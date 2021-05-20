Михайло Романчук випередив двох італійців у боротьбі за золоту медаль.

Український плавець Михайло Романчук виборов золоту медаль чемпіонату Європи, ставши переможцем запливу на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

24-річний українець обігнав італійців Грегоріо Пальтріньєрі й Доменіко Ачеренцу, які теж потрапили на п'єдестал пошани відповідно другим і третім.

Чемпіонат Європи. Будапешт (Угорщина)

Чоловіки. 1500 м в/с

1. Михайло Романчук (Україна) - 14:39.89

2. Грегоріо Пальтріньєрі (Італія) - 14:42.91

3. Доменіко Ачеренца (Італія) - 14:54.36

Це перший тріумф на турнірі для українських спортсменів.

Романчук тепер вже тричі чемпіон Європи. Зауважимо, що Михайло є багаторазовим рекордсменом України.

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Автор: Артем Будрін