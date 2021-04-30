Французький тенісист Гаель Монфіс, який є нареченим першої ракетки України Еліни Світоліної, вакцинувався від коронавірусу. Першу дозу від інфекції він отримав у швейцарській Лозанні.
Про це стало відомо з його Twitter.
"Перша доза", - надрукував текст біля знімка 34-річний спортсмен.
Зауважимо, що тенісист продовжує все ще відновлюватися від пошкодження литкового м'яза. Орієнтовно в середині травня він буде готовим повернутися на корт.
Монфіс двічі доходив до півфіналів турнірів "Великого шолома" в одинарному розряді, а також має 10 титулів на змаганнях ATP.
Нагадаємо, що Світоліна не поспішає вакцинуватися від COVID-19.
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Світоліна і Монфіс: історія відносин
- Еліна Світоліна і Гаель Монфіс почали зустрічатися в кінці 2018 року, а оголосили про свій роман на початку 2019-го.
- Влітку того ж року пара ненадовго розлучалася, але потім відновила стосунки.
- У лютому 2021-го Світоліна і Монфіс оголосили про те, що вирішили взяти паузу у відносинах. Проте вже в березні пара відновила спільну сторінку в Instagram, а 4 квітня Монфіс зробив Світоліній пропозицію.
- Весілля українки та француза заплановане на липень.
- Світоліна вже розповіла, чи збирається змінити прізвище після заміжжя.
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