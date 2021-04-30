Зірковий тенісист Гаель Монфіс отримав першу дозу вакцини.

Французький тенісист Гаель Монфіс, який є нареченим першої ракетки України Еліни Світоліної, вакцинувався від коронавірусу. Першу дозу від інфекції він отримав у швейцарській Лозанні.

Про це стало відомо з його Twitter.

"Перша доза", - надрукував текст біля знімка 34-річний спортсмен.

Зауважимо, що тенісист продовжує все ще відновлюватися від пошкодження литкового м'яза. Орієнтовно в середині травня він буде готовим повернутися на корт.

Монфіс двічі доходив до півфіналів турнірів "Великого шолома" в одинарному розряді, а також має 10 титулів на змаганнях ATP.

Нагадаємо, що Світоліна не поспішає вакцинуватися від COVID-19.

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Світоліна і Монфіс: історія відносин

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс почали зустрічатися в кінці 2018 року, а оголосили про свій роман на початку 2019-го.

Влітку того ж року пара ненадовго розлучалася, але потім відновила стосунки.

У лютому 2021-го Світоліна і Монфіс оголосили про те, що вирішили взяти паузу у відносинах. Проте вже в березні пара відновила спільну сторінку в Instagram, а 4 квітня Монфіс зробив Світоліній пропозицію.

Весілля українки та француза заплановане на липень.

Світоліна вже розповіла, чи збирається змінити прізвище після заміжжя.

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Автор: Артем Будрін