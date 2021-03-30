Перша ракетка України сказала, що ще почекає.

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про те, чи планує вакцинуватися від коронавірусу найближчим часом.

Світоліну цитує журналіст Бен Ротенберг в Twitter.

"Я думала про те, щоб вакцинуватися, але кілька моїх друзів порадили ще трохи почекати, подивитися, як все піде, тому що в деяких випадках виникали побічні ефекти. Не знаю, чесно кажучи. Я знаю, що була можливість зробити щеплення через пару тижнів, але я про це подумаю", - сказала тенісистка.

Читайте такожСвітоліна обіграла непросту суперницю на шляху до чвертьфіналу турніру в Майамі (відео)"Але, з іншого боку, це не особливо допоможе, тому що в будь-якому випадку ATP і WTA вимагають проходити обов'язковий 24-годинний карантин. Так, щеплення послабить симптоми, але ризик заразитися все одно є. Так що на даний момент майже немає сенсу робити щеплення, яка перевірялося так недовго. Так що я поки, напевно, почекаю", - також додала Світоліна.

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Автор: Антон Дудар