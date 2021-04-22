Наречений з Франції наполягає, щоб його майбутня дружина змінила дівоче прізвище.

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла, чи буде переходити на прізвище свого майбутнього чоловіка - Гаеля Монфіса.

Про це українка розповіла в інтерв'ю для btu.org.ua.

За словами 26-річної уродженки Одеси, після заміжжя вона залишиться під своїм нинішнім прізвищем на корті, але допускає варіант, що за паспортом може стати пані Монфіс.

"У турі ні, хоча в житті Гаель наполягає, але ми ще подивимося", - сказала Еліна.

Також Світоліна відповіла на питання, чи будуть вони з Монфісом разом грати в парі у форматі змагань мікст.

"Так, ми думали про це. Гаель мріє, що будуть два прізвища Монфіс, але я все ж так не думаю, адже я - Світоліна".

"Сподіваюся, у нас вийде продовжувати насолоджуватися нашими відносинами, так само як і зараз. Якщо говорити про кар'єру, то мені вже 27 в цьому році, і, звичайно, я не буду грати ще 10 років. Але і закінчувати поки не думаю", - додала тенісистка.

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Світоліна і Монфіс: історія відносин

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс почали зустрічатися в кінці 2018 року, а оголосили про свій роман на початку 2019-го.

Влітку того ж року пара ненадовго розлучалася, але потім відновила стосунки.

У лютому 2021-го Світоліна і Монфіс оголосили про те, що вирішили взяти паузу у відносинах. Проте вже в березні пара відновила спільну сторінку в Instagram, а 4 квітня Монфіс зробив Світоліній пропозицію.

Весілля українки та француза заплановане на липень.

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Автор: Артем Будрін