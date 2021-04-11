Еліна Світоліна та Леся Нікітюк / фото instagram.com/elisvitolina
Перша ракетка України Еліна Світоліна прилетіла до Києва, де зустрілася з популярною телеведучою Лесею Нікітюк.
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Дівчата разом провели час, про що повідомили в мережі, опублікувавши відповідні фото.
Світоліна фото в Instagram підписала: "З моєю леді".
"Я вже плачу за тобою", - відповіла їй Нікітюк в коментарях.
На своїй сторінці телеведуча написала: "Погуляли знатно. Еліна Світоліна, ти моя супервумен". Тенісистка відповіла, поставивши смайл "сердечко".
фото instagram.com/lesia_nikituk
фото instagram.com/lesia_nikituk
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