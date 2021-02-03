Українська тенісистка виграла свій 5-й матч в 2021 році.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№5 WTA) перемогла латвійку Олену Остапенко (№13 WTA) на турнірі Gippsland Trophy в австралійському Мельбурні.

Світоліна розпочала поєдинок вкрай невдало, проте змогла переламати хід зустрічі та здійснити камбек.

Суперниці провели на корті 2 години та 14 хвилин. Світоліна здобула вольову перемогу у трьох сетах - 7:6, 3:6, 2:6.

Зауважимо, що між суперницями це був четвертий матч в кар'єрі. До цього рахунок в особистих зустрічах був на користь Остапенко 2:1. Але тепер Світоліна відновила паритет.

В 1/4 фіналу 26-річна українка зустрінеться з 20-ю ракеткою світу Елізе Мертенс з Бельгії.

Gippsland Trophy: що потрібно знати

Турнір в Мельбурні, який передує Australian Open, є турніром категорії WTA 500. Він проходить з 31 січня по 6 лютого з призовим фондом 565 тисяч доларів.

Під першим номером на турнірі посіяна румунка Симона Халеп.

Від України на турнірі також стартувала Леся Цуренко, проте в матчі першого кола вона програла представниці Білорусі Олександрі Саснович (6:3, 4:6, 4:6).

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Автор: Будрін Артем