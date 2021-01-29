Тара Гінс повинна була отримати керівну посаду в команді.

Колишній велогонщиці Тарі Гінс відмовили в роботі в чоловічій команді з велоперегонів. Причиною цьому послужило те, що раніше дівчина знімалася у відвертих фотосесіях.

Про це повідомляє cyclingnews.com.

30-річна Гінс повинна була стати спортивним директором команди, проте попередню угоду було розірвано через її кар'єру в модельному бізнесі.

Раніше Гінс знімалася для популярного журналу Playboy, а також для корпоративного календаря однієї з бельгійських компаній.

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Бельгійка не стала називати команду, яка відкликала усну угоду, але розповіла про ситуацію. Гінс при цьому підкреслила, що їй прямо сказали, що її не беруть в команду через фото.

"У мене була усна угода про початок роботи в команді в якості спортивного директора в цьому році. Це чоловіча команда, в якій я працювала б як з молодими спортсменами, так і з елітою. Я дійсно чекала цього, так як це той напрямок, в якому мені хочеться рухатися.

Але хтось створив проблему через мої фотографії. Тепер я не проти, що роботу скасували. Напевно, це на краще. Я не хочу працювати з людьми, які не бачать моїх здібностей, і просто поводяться, як стадо", - розповіла велогонщиця.

"Ці фотографії нікому не шкодять. Але, мабуть, зараз це занадто неприйнятно для того, щоб працювати з гонщиками. Мабуть, фото важливіше навичок або досвіду", - підкреслила Гінс.

"У мене відбирають можливості, вибачте за вираз, придурки з подвійними стандартами. Мабуть, якщо ви чоловік, то вам дозволено в цьому світі трохи більше", - додала Гінс і згадала про випадки домагання під час кар'єри.

Зокрема, вона заявила, що до неї в душ пробирався механік команди, один з членів персоналу намагався поцілувати її, і його довелося відштовхнути, а також багато разів вона чула недоречні коментарі на свою адресу про те, як вона виглядає.

Відзначимо, що Гінс виступала на професійному рівні з 2016 по 2020 роки.

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Автор: Антон Дудар