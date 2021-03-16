Тимур Файзутдінов помер через три дні після трагічної випадковості.

Капітан клубу молодіжної хокейної ліги Росії "Динамо" Санкт-Петербург Тимур Файзутдінов помер через три дні після того, як йому в голову влучила шайба.

Про це повідомляється на сторінці МКХ "Динамо" в Instagram.

Трагедія сталася 12 березня під час матчу проти ярославського "Локомотива". В одному з ігрових епізодів Файзутдінову в область голови потрапила шайба, після чого він впав на лід.

19-річний хокеїст був віднесений з майданчика на ношах і доставлений в реанімацію. Лікарі три дні боролися за його життя, але врятувати Файзутдінова не вдалося.

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Автор: Антон Дудар