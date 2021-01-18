Спортсмен хотів привернути увагу суспільства до проблем дітей з серйозними хворобами.

Французький спортсмен Орелія Фонтеной подолав 33 поверхи паризького бізнес-центру за 30 хвилин. На двохколісному транспорті він пересувався вгору 140 метрів.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Чемпіон світу з гірського байкінгу з дитинства захоплюється велосипедами і весь час шукає різноманітні формати у велосипедному спорті. Своїм вчинком Фонтеной прагнув привернути увагу суспільства до проблем дітей з серйозними недугами.

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Автор: Budrin Artem