Орелія Фонтеной зробив відчайдушний вчинок / фото REUTERS

Французький спортсмен Орелія Фонтеной подолав 33 поверхи паризького бізнес-центру за 30 хвилин. На двохколісному транспорті він пересувався вгору 140 метрів.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН. 

Чемпіон світу з гірського байкінгу з дитинства захоплюється велосипедами і весь час шукає різноманітні формати у велосипедному спорті. Своїм вчинком Фонтеной прагнув привернути увагу суспільства до проблем дітей з серйозними недугами. 

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    Автор: Budrin Artem