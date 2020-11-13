Ярослав Амосов залишається непереможеним.

Український боєць Ярослав Амосов у США провів поєдинок проти американця Логана Сторлі в рамках турніру "Bellator 252".

У напруженому поєдинку Амосов здобув перемогу роздільним рішенням суддів - 28-29, 29-28, 29-28.

Читайте такожУсик поставив "лайк": російський чемпіон UFC Нурмагомедов назвавши Макрона "твар'ю"

Амосов здобув 25-ту перемогу в 25 поєдинках в ММА (шість з них - в рамках "Bellator", а також завдав Сторлі першої поразки в 11-му бою.

"Це був дуже важкий бій для мене. Логан Сторлі володіє хорошим стилем, він борець, ми обидва борці. Коли ти дерешся з борцем - це завжди важко. Він хотів пройти в партер, а мені потрібно було захиститься, постійно думати про захист. Я дуже втомився. Я думаю, що це був не найкращий мій поєдинок", - сказав Амосов на прес-конференції після бою.

"Це був дуже важливий бій. Зараз я хочу просити серйозний бій. Звичайно, я хотів би отримати поєдинок за титул", - додав українець.

Yaroslav Amosov and Logan Storley take to the canvas in the 2️⃣nd round.



The #Bellator252 main card is LIVE NOW on @CBS Sports Network in the 🇺🇸 and with @Sky Sports in the 🇬🇧#MMA#Bellatorpic.twitter.com/jNblHso6bQ — BellatorMMA (@BellatorMMA) November 13, 2020

Вас також можуть зацікавити інші новини MMA:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар