Навушники вийдуть відразу в двох версіях: у тій, що дорожче, з'явиться функція активного шумозаглушення.

У 2023-му Apple незначно оновила AirPods Pro 2, додавши лише роз'єм для зарядки USB-C. Джерела видання Bloomberg розповіли, що в наступному році нас чекає помітний апгрейд лінійки навушників.

Необхідність в апгрейді серії виникла, тому що Apple залишилася незадоволена продажами AirPods 3. З'ясувалось, що більшість людей віддають перевагу дешевшим AirPods 2, хоча сьогодні важче знайти їх на ринку.

Базові AirPods, які дебютують в 2024 році, вийдуть відразу в двох версіях: у тій, що дорожче, з'явиться функція активного шумозаглушення, як у AirPods Pro, і динамік в зарядному кейсі для пошуку через додаток "Локатор". Для тих хто хоче заощадити, випустять бюджетний варіант без цих функцій.

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Крім того, оновиться дизайн з короткою ніжкою і зарядним чохлом USB-C. Конструкційно базові AirPods 4 залишаться вкладишами – змінні амбушури все ще ексклюзив для "прошок". Попередні ціни – 179 доларів за основну модель і 129 доларів за спрощену.

Пізніше Apple оновить AirPods Max і Pro. І якщо накладні навушники просто перейдуть на порт USB-C, то третє покоління AirPods Pro, реліз якого намічений на 2025 рік, отримає функції виявлення аварій та інструмент для перевірки слуху.

Чого чекати від Apple до кінця 2023 року

На 31 жовтня у компанії намічена ще одна осіння презентація, де нас чекають оновлені комп'ютери Mac, в тому числі 24-дюймовий iMac, а також 14- і 16-дюймові MacBook Pro. Очікується, що деякі з цих моделей оснастять новим флагманським чіпом M3.

Також на ній або окремо можуть показати нові планшети iPad Air і iPad mini. Однак, раніше інсайдери говорили, що їх точно перенесли на весну 2024 року.

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