У списку майже 60 гаджетів, включно із серією Galaxy S21.

Android 15 вже проходить етап бета-тестування, однак повноцінний реліз нової ОС очікується в серпні. Однією з перших її отримають пристрої Samsung, ба більше, вже відомий список моделей, які точно зможуть оновитися до One UI 7 на базі Android 15. Їхнім власникам щонайменше до 2025-го не доведеться думати про апгрейд.

Заданимивидання Gizmochina, One UI 7 на базі Android 15 отримають понад 60 гаджетів Samsung, серед яких як смартфони, так і планшети корейського бренду.

Серія Galaxy S

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy S21 FE

Серія Galaxy Z

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Серія Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A35

Галактика A34

Галактика A33

Галактика A25

Галактика A24

Галактика A23

Galaxy A15 (LTE)

Galaxy A15 (5G)

Galaxy A14 (LTE)

Galaxy A14 (5G)

Galaxy A05s

Серія Galaxy M

Galaxy M55 Відео дня

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15

Серія Galaxy F

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Серія Galaxy Xcover

Galaxy Xcover 7

Планшети

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab Active 5

Про функціональність нової версії One UI інформації поки немає, але вона щонайменше міститиме всі нові фічі Android 15. Змін поки не так багато, але тестери раніше знайшли згадку Satellite SOS. Очікується, що ця функція дасть змогу пристроям підключатися до супутника для надсилання повідомлень в екстрені служби.

Прямо зараз бета-версію Android 15 можна встановити на всі пристрої Pixel, починаючи з Pixel 6.

Раніше фахівці вибрали найкращий бюджетний смартфон від Samsung для купівлі в 2024 році. При ціні дешевше 7000 грн цей Galaxy пропонує плавний дисплей, відмінну автономність і гідну продуктивність.

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