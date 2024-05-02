Android 15 вже проходить етап бета-тестування, однак повноцінний реліз нової ОС очікується в серпні. Однією з перших її отримають пристрої Samsung, ба більше, вже відомий список моделей, які точно зможуть оновитися до One UI 7 на базі Android 15. Їхнім власникам щонайменше до 2025-го не доведеться думати про апгрейд.
Заданимивидання Gizmochina, One UI 7 на базі Android 15 отримають понад 60 гаджетів Samsung, серед яких як смартфони, так і планшети корейського бренду.
Серія Galaxy S
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S21+
- Galaxy S21
- Galaxy S21 FE
Серія Galaxy Z
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
Серія Galaxy A
- Galaxy A73
- Galaxy A72
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A35
- Галактика A34
- Галактика A33
- Галактика A25
- Галактика A24
- Галактика A23
- Galaxy A15 (LTE)
- Galaxy A15 (5G)
- Galaxy A14 (LTE)
- Galaxy A14 (5G)
- Galaxy A05s
Серія Galaxy M
Galaxy M55Відео дня
Galaxy M54
Galaxy M34
Galaxy M53
Galaxy M33
Galaxy M15
Серія Galaxy F
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F15
Серія Galaxy Xcover
- Galaxy Xcover 7
Планшети
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab A9+
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab Active 5
Про функціональність нової версії One UI інформації поки немає, але вона щонайменше міститиме всі нові фічі Android 15. Змін поки не так багато, але тестери раніше знайшли згадку Satellite SOS. Очікується, що ця функція дасть змогу пристроям підключатися до супутника для надсилання повідомлень в екстрені служби.
Прямо зараз бета-версію Android 15 можна встановити на всі пристрої Pixel, починаючи з Pixel 6.
Раніше фахівці вибрали найкращий бюджетний смартфон від Samsung для купівлі в 2024 році. При ціні дешевше 7000 грн цей Galaxy пропонує плавний дисплей, відмінну автономність і гідну продуктивність.