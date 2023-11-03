Інші параметри у Oppo A2 5G теж непогані.

Бренд Oppo представив недорогий смартфон під назвою A2 5G. Як запевняють в компанії, це найдоступніший смартфон з внутрішнім накопичувачем об'ємом 512 ГБ. Старт продажів запланований на 11 листопада.

У Китаї версія з 512 ГБ флеш-пам'яті пропонується за 1799 юанів. Це приблизно 245 доларів США. Смартфон отримав не тільки великий обсяг вбудованої пам'яті, але і досить великий обсяг ОЗУ. Інші параметри тут теж непогані, передає Gizmochina.

Характеристики Oppo A2 5G

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Дисплей: 6,72 дюйма, IPS, Full HD+, частота 90 Гц, яскравість 680 ніт.

Процесор: MediaTek Dimensity 6020 (Вісім ядер, 2,2 ГГц).

Пам'ять: 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ або 512 ГБ флеш-пам'яті на вибір.

Батарея: 5000 мАч з підтримкою швидкої зарядки 33 Вт.

Камери: подвійна, з датчиками на 50 Мп (Samsung S5kjn1) і 2 Мп, селфі-камера на 8 Мп.

З іншого оснащення смартфона – сканер відбитків пальців, стереодинаміки, роз'єм для навушників і захист від вологи і пилу за стандартом IP54.

Oppo A2 5G у версії 12/512 ГБ оцінили в 1799 юанів (~8900 грн). Також буде версія з 12 ГБ оперативної пам'яті й 256 ГБ флеш-пам'яті, яка коштує 1699 юанів (~8400 грн). Поки тільки в Китаї, пізніше має дістатися до Європи.

Нещодавно на ринку вийшов один з найдоступніших флагманських смартфонів – всього $300. У Nubia Z50S Snapdragon 8 Gen 2, топовий екран 144 Гц, також є швидка зарядка на 80 Вт.

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