З моменту анонсу AirPower сторонні виробники аксесуарів створили велику кількість альтернатив, включно з Tesla Маска.

У мережі з'явилося відео з працюючим прототипом бездротової зарядки Apple AirPower, який компанія анонсувала в 2017 році, але так і не випустила. Її продемонстрував блогер Apple Demo, звернули увагу в MacRumors.

AirPower – це зарядний "килимок", призначений для одночасного заряджання декількох гаджетів Apple. Він був розроблений таким чином, щоб користувачі могли розміщувати iPhone, AirPods і Apple Watch на будь-якій частині платформи, а не на спеціально призначених місцях.

На відео показано, як внутрішній прототип AirPower працює й заряджає Apple Watch. Для тесту використовувався прототип Watch Series 4. Автор наголосив, що зарядка сильно нагрівається, але не уточнює, як взагалі вдалося змусити станцію працювати, з огляду на те, що годинники Apple не підтримують стандарт Qi.

Поки незрозуміло, наскільки давно був знятий цей відеоролик і чи продовжує Apple розробку пристрою, тим паче, що з моменту анонсу AirPower сторонні виробники аксесуарів створили велику кількість альтернатив, включно з Tesla Маска.

AirPower є одним із найскладніших проєктів в історії Apple. Пристрій мав вийти ще в 2018 році, але цього так і не сталося. Згідно з наявними даними, сильний перегрів був однією з основних причин скасування розробки AirPower.

У березні 2023 року ЗМІ писали, що Apple все ще продовжує працювати над AirPower. Крім того, компанія працює над рішеннями для бездротової зарядки на коротких і довгих відстанях. Джерела вже не вперше заявляють про відродження AirPower. Ще у 2020 році Bloomberg писав про "менш амбітну" станцію бездротової зарядки.

А поки що Apple готується до анонсу нових планшетів у травні, і обидва релізи будуть доволі значними: iPad Pro уперше отримають OLED-панелі замість LCD, а сімейство Air уперше в історії вийде у двох розмірах і отримає нову діагональ 12,9 дюйма.

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