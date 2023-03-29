Джерела вже не вперше заявляють про відродження AirPower.

Apple не дає спокою невдача з AirPower. ЗМІ пишуть, що компанія продовжує працювати над аксесуаром для одночасної зарядки декількох гаджетів через чотири роки після закриття проєкту.

Проєкт є одним з найскладніших в історії Apple. Аксесуар було вперше анонсовано на заході iPhone X у 2017 році. За цей час сторонні виробники аксесуарів створили велику кількість альтернатив, включаючи Tesla Маска, яка раніше в цьому місяці випустила бездротову зарядку на три пристрої за $300.

Ще не відомо, коли Apple випустить довгоочікувану AirPower. Як повідомляє MacRumors з посиланням на джерела, "аналогічне рішення з'явилося в довгостроковій дорожній карті нових проєктів компанії". Крім того, купертинівці працюють над рішеннями для бездротової зарядки на коротких і довгих відстанях, пише видання.

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Очікується, що на такому зарядному "килимку" можна буде одночасно розмістити смартфон iPhone, смарт-годинник Apple Watch та чохол з AirPods. Причому, користувачеві не доведеться класти пристрої на певні місця на платформі, як це відбувається з традиційними бездротовими зарядками, оскільки заряджати зможе вся поверхня AirPower. Офіційно Apple ніколи не називала конкретної причини скасування проєкту.

Джерела вже не вперше заявляють про відродження AirPower. У 2020 році Bloomberg писав про "менш амбітну" станцію бездротової зарядки, а влітку 2021 року – підтвердив продовження розробки.

А тим часом Apple готується до анонсу нових весняних гаджетів. На початку березні компанія представила "жовтий" iPhone 14, а в найближчі місяці очікується прем'єра 15-дюймового MacBook Air на чіпі М2 і Mac Pro теж з чіпом M2.

Також навесні-влітку Apple випустить версію AirPods Pro 2 з USB-C замість Lightning. Скоріш за все, новий роз'єм буде єдиним нововведенням. Ходять чутки й про друге покоління AirPods Max 2.

Традиційно, головна презентація компанії пройде восени. На ній покажуть смартфони iPhone 15 з новим дизайном та USB-C, Apple Watch Series 9 і, швидше за все, нові планшети.

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