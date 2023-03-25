Аналог так і не випущеного Apple AirPower призначений для одночасної зарядки до трьох різних гаджетів.

Компанія Tesla Ілона Маска запустила в продаж бездротову зарядку, яка вміє одночасно заповнювати акумулятор відразу кількох пристроїв. Це аналог так і не випущеного Apple AirPower.

Технологія бездротової зарядки від Tesla дозволяє одночасно заряджати три пристрої на потужності до 15 Вт, наприклад, два смартфони та навушники, причому зарядка відбувається рівномірно по всій поверхні пристрою, незалежно від його розташування. Для цього залучені 30 котушок, що охоплюють всю зону зарядки, повідомляє The Verge.

Платформа являє собою масивну алюмінієву пластину вагою в кілограм – дизайн явно натхненний пікапом Cybertruck. У комплекті йде адаптер живлення на 65 Вт і магнітна підставка, що дозволяє встановити станцію під нахилом.

Відео дня

Додамо, що схожий аксесуар – Air Power – свого часу пообіцяла створити Apple і навіть анонсувала його випуск на одній з презентацій ще в 2017 році. Однак потім інженери компанії зіткнулися з непереборними, як їм здалося, труднощами, і пристрій так і не дожив до релізу.

Вартість Tesla Wireless Charging Platform – $300 (~11 000 грн). Як відзначають журналісти The Verge, пристрій отримав надійну якість збірки та витончений дизайн.

Нагадаємо, раніше Tesla показала процес "розмноження" людиноподібних роботів Optimus. Якщо ще якихось пів року тому Андроїди не могли навіть самостійно пересуватися, то тепер вони навчилися не тільки ходити, але й виконувати різні завдання.

А ще раніше Tesla додала сервіс Steam в свої електрокари – тепер це геймерські ПК на колесах. Можна під'єднати геймпад від Xbox або PlayStation і грати в Cyberpunk, Elden Ring й "тисячі інших ігор"

Вас також можуть зацікавити новини: