Опції активного шумозаглушення немає, зате одного заряду вистачить на 18 годин.

Apple оновила лінійку бездротових навушників новою доступною моделлю. Корпорація представила не чергові AirPods, а свіжі навушники лінійки Beats. Модель Beats Solo Buds просто додали на сайт інтернет-магазину.

Як пишуть ЗМІ, Beats Solo Buds – найдешевші повністю бездротові навушники компанії. Новинка коштує всього 80 доларів і пропонує "великий звук Beats у найменшому корпусі, який ми коли-небудь виробляли", заявляє виробник.

Активного шумозаглушення в них немає, зате є всі базові функції навушників Apple, яскраві кольори і велика автономність, хоча і з підступом. На сайті Beats йдеться, що Solo Buds здатні пропрацювати 18 годин від одного заряду, що дуже багато для навушників такого класу. Підступ у тому, що кейс не містить власного акумулятора, тобто заряджати їх доведеться через USB-C.

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Навушники важать по 5,7 г кожен, а футляр – 22 г. Beats Solo Buds доступні в чорному, сірому, фіолетовому і червоному з напівпрозорим корпусом кольорі, у продаж вони надійдуть у червні.

Також компанія показала і одночасно випустила накладні навушники Solo 4, про яку не згадували з 2016 року. Вони теж без активного шумозаглушення, але з ергономічними акустичними насадками, зарядкою до 50 годин і ціною в 200 доларів.

Нові AirPods анонсують цієї осені. Якщо вірити чуткам, Apple має намір розширити асортимент бездротових навушників супербюджетною моделлю, яка конкуруватиме з дешевими навушниками інших брендів. Для порівняння, AirPods 3 оцінили в $170, а друге покоління продається за $130.

Раніше на ринку з'явилися Nothing Ear і Nothing Ear (а) – продовження найкрасивіших навушників. Обидві моделі з підтримкою ChatGPT, а молодша версія, крім чорного і білого, отримала жовте забарвлення.

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