На кейсі можна управляти музикою, регулювати гучність і читати сповіщення зі смартфона.

Компанія JBL привезла на виставку CES 2024 нову лінійку бездротових навушників Live 3. Всі три моделі мають приблизно однакові характеристики, але відрізняються дизайном. Але головна фішка гарнітур – кейс з дисплеєм.

На екрані кейса можна дивитися, який трек грає, перемикати музику, регулювати гучність, і навіть читати сповіщення, не дістаючи смартфон. В якості дисплея використовується LED-екрану з діагоналлю 1,45 дюйма, повідомляє The Verge.

Асортимент розділений на Live Buds 3, Live Beam 3 та Live Flex 3:

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Live Buds 3 – класичні навушники з ергономічною посадкою і 10 годинами автономної роботи.

Live Beam 3 – гарнітура, яка зможе протягнути вже 12 годин.

Live Flex 3 – навушники відкритого типу з активним шумодавом і автономністю 10 годин.

За задумом JBL, таке рішення оцінять користувачів, у яких немає смарт-годинника. Для зручності інтерфейс поділений на картки, які перемикаються свайпами.

Всі три гарнітури з'являться у продажу влітку, кожну модель оцінили в 199 доларів, або близько 7600 грн.

Ще один цікавий анонс з виставки CES 2024 – незвичайний ноутбук Lenovo, здатний перемикатися між Windows та Android. Використовувати пристрій можна як разом, так і окремо один від одного.

Своєю чергою, Samsung показала перший в світі прозорий екран MicroLED. Зображення з надчіткою роздільною здатністю ніби парує в повітрі, діляться враженнями журналісти.

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