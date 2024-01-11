Компанія JBL привезла на виставку CES 2024 нову лінійку бездротових навушників Live 3. Всі три моделі мають приблизно однакові характеристики, але відрізняються дизайном. Але головна фішка гарнітур – кейс з дисплеєм.
На екрані кейса можна дивитися, який трек грає, перемикати музику, регулювати гучність, і навіть читати сповіщення, не дістаючи смартфон. В якості дисплея використовується LED-екрану з діагоналлю 1,45 дюйма, повідомляє The Verge.
Асортимент розділений на Live Buds 3, Live Beam 3 та Live Flex 3:
- Live Buds 3 – класичні навушники з ергономічною посадкою і 10 годинами автономної роботи.
- Live Beam 3 – гарнітура, яка зможе протягнути вже 12 годин.
- Live Flex 3 – навушники відкритого типу з активним шумодавом і автономністю 10 годин.
За задумом JBL, таке рішення оцінять користувачів, у яких немає смарт-годинника. Для зручності інтерфейс поділений на картки, які перемикаються свайпами.
Всі три гарнітури з'являться у продажу влітку, кожну модель оцінили в 199 доларів, або близько 7600 грн.
Ще один цікавий анонс з виставки CES 2024 – незвичайний ноутбук Lenovo, здатний перемикатися між Windows та Android. Використовувати пристрій можна як разом, так і окремо один від одного.
Своєю чергою, Samsung показала перший в світі прозорий екран MicroLED. Зображення з надчіткою роздільною здатністю ніби парує в повітрі, діляться враженнями журналісти.