Популярний браузер навчився блокувати приватні вкладки відбитком пальця.

Команда Google випустила свіже оновлення фірмового браузера Chrome для Android. У нього входять можливість блокувати приватні вкладки відбитком пальця та інший додатковий захист.

Так, тепер у користувачів є можливість обмежити доступ до своїх інкогніто-сесій паролем або біометрією після закриття браузера. До слова, Chrome для iOS оснащений цією функцією з 2021 року, повідомляє портал TechCrunch.

Включити такий режим роботи браузера можна в розділі "Налаштування" → "Конфіденційність і безпека" → "Блокувати доступ до вкладок інкогніто при закритті Chrome".

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Якщо така опція ще не з'явилася, її можна активувати через експериментальні настройки. Для цього потрібно перейти за наступною адресою (chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android) і перевести перемикач в стан Enabled.

Після активації такого режиму роботи інкогніто-сесії користувача будуть заблоковані, тобто інша людина, скориставшись пристроєм, не зможе отримати доступ до вже запущених вкладок його власника. Для розблокування потрібно задати пароль, або використовувати біометричні дані.

Крім того, в Chrome на Android з'явилися додаткові функції для підвищення безпеки користувача. Наприклад, браузер буде сканувати збереження паролі та повідомляти користувачам, чи був який-небудь з них скомпрометований, а також відсівати шкідливі розширення.

Нагадаємо, нещодавно в браузері Chrome з'явився енергоощадний режим. Він дозволяє продовжити час роботи ноутбука без підзарядки.

А ще раніше в Chrome з'явився не менш корисний інструмент, який дозволяє швидко переміщатися між відкритими вкладками, історіями та закладками. Відмінно стане в пригоді для любителів працювати з купою відкритих вкладок.

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