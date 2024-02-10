Це бюджетний компаньйон для відстеження сну і тренувань.

Не багато користувачів знають, але Motorola має пристойну лінійку розумних годинників, які можуть скласти конкуренцію Xiaomi, Samsung та іншим виробників. Нещодавно компанія розширила свою колекцію розумних годинників доступною моделлю Moto Watch 40.

Як і інші моделі в схожій ціновій категорії, смарт-годинник більше схожий на фітнес-трекер – витягнутий корпус, простенький ремінець, класичний набір функцій. По суті, це просунутий крокомір з 1,57-дюймовим IPS-дисплеєм, захистом від води і роботою аж до 10 днів без підзарядки, пише Phone Arena.

Також годинник отримав просунуті функції контролю за сном, які сьогодні рідко зустрінеш в бюджетних моделях. Ще є набір функцій для здоров'я та фітнесу, включаючи цілодобовий моніторинг серцевого ритму. У компанії розповіли, що інформація про відпочинок синхронізується з Google Fit – дуже зручно.

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Moto Watch 40 вже надійшли в продаж в США за рекомендованою ціною в $65 (близько 2500 грн). Про терміни виходу моделі на інших ринках поки нічого невідомо.

Минулої осені Apple представила нове покоління смарт-годинників – вони отримали відразу низку крутих фішок. Але компанія вирішила не оновлювати Watch SE. Тому свіже покоління доступних годин має з'явиться цього року.

А популярний блогер перевірив, на яких смарт-годинниках найточніший крокомір. Як показав експеримент, у Apple в цьому плані все дуже погано, тоді як девайси Google і Samsung впоралися з мінімальною похибкою.

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