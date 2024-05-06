Недорогий Pixel 8a з рекордним часом підтримки повністю розсекретили до анонсу

Порівняно з попередником, смартфон стане потужнішим, отримає екран 120 Гц, більше пам'яті та батарею.

У середині травня Google планує традиційно представити новий смартфон. За тиждень до офіційного анонсу, в мережу витекли докладні характеристики і ціна недорогого Pixel 8a.

Велика частина характеристик вже була відома раніше, але деякі деталі залишалися в таємниці. Тепер про бюджетник відомо все, включно з ціною.

Характеристики Google Pixel 8a:

Габарити: 152,1×72,7×8,9 мм, 188 г.

Дисплей: 6,1 дюйма, AMOLED, 2400×1080 пікселів, 120 Гц, яскравість до 2000 ніт, скло Gorilla Glass 3.

Процесор: Google Tensor G3 + Titan M2.

Пам'ять: 8 ГБ оперативної LPDDR5x і 256 ГБ вбудованої UFS 3.1.

Камера: 64 Мп, f/1,89 (основна), 13 Мп, f/2,2 (надширик); 13 Мп, f/2,2 (селфі).

Акумулятор: 4492 мАг, швидка і бездротова зарядка.

Порівняно з Pixel 7a, новинка стане потужнішою, вперше в серії в неї буде 120-герцовий дисплей замість 90 Гц, більше пам'яті та ємності батареї. Також Pixel 8A буде поставлятися з семирічним оновленням безпеки. Таким чином, до 2031 року на пристрій надходитимуть патчі безпеки - жоден із бюджетників поки що не пропонує таку підтримку.

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Вартість нового смартфона в Європі має становити 549 євро (~22 000 грн). При цьому в США, судячи з усього, вартість буде нижчою: очікується цінник у 499 доларів (~19 000 грн). Повноцінний анонс Pixel 8a відбудеться 14 травня.

А вже цієї осені Google оновить свою флагманську серію. Був витік, що цього року компанія випустить одразу 3 моделі Pixel 9, включно з компактним Пікселем із телеоб'єктивом та іншими фішками флагмана.

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