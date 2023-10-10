У списку Honor Magic V2, Galaxy S23 Ultra, Xiaomi 13 Pro та інші Android-телефони.

Бенчмарк AnTuTu представив новий рейтинг смартфонів – пристрої відбиралися на основі рецензій реальних користувачів. Окрім дорогих флагманів в топ-3 пробився недорогий апарат Realme.

Народний рейтинг смартфонів очолив складаний флагман Honor Magic V2, який отримав суттєві 98,26% захоплених відгуків. У Китаї він дебютував цього літа і продається за 1370 доларів. До Європи він теж добереться, але точної дати релізу поки немає.

На сьогодні, Magic V2 – найлегший і найтонший смартфон в сегменті складних пристроїв. Також девайс отримав топовий чіп Snapdragon 8 Gen 2, флагманські екрани і величезну (за мірками розкладачок) батарею на 5000 мАг.

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Друге місце за Samsung Galaxy S23 Ultra з рейтингом 96,09%. Третє місце дісталося недорогому Realme GT5 (94,69%), який очолює топ смартфонів з найшвидшою зарядкою у 2023 році. У десятці, окрім інших, можна побачити базовий Galaxy S23, а також Nubia Z50 Ultra, Xiaomi 13 Pro і vivo x90 Pro.

Якщо ви в пошуках потужної начинки, якої вистачить для запуску практично будь-яких ігор та додатків на максимальних налаштуваннях, AnTuTu публікував рейтинг найпродуктивніших Android-девайсів на сьогодні. Лідер рейтингу по потужності обходить iPhone 15 Pro Max, при цьому коштує майже втричі дешевше.

А якщо вам потрібна найкраща автономність в смартфоні, є спеціальний топ найвитриваліших смартфонів – вони довше за інших тримають заряд. У ньому ви знайдете як дорогі флагмани, так і бюджетні моделі дешевше 300 доларів.

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